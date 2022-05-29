Конор рассказал, когда вернется в октагон: «В ближайшие дни у меня будет медицинское обследование, после этого я буду свободен»

Бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, как проходит восстановление после травмы ноги, и назвал сроки возвращения в октагон.

«Мое тело чувствует себя хорошо. Мы собираемся постепенно увеличить количество тренировок.

В ближайшие дни у меня будет медицинское обследование, после этого, я думаю, я буду свободен.

Как только я почувствую, что могу в полной мере драться и бороться, то вернусь в кратчайшие сроки. Тренировки по боксу и силовые проходят хорошо. Я очень рад, что скоро могу вернуться.

Я с самого начала полюбил именно бокс. Но очевидно, что мое возвращение будет проходить внутри октагона UFC. Эта история только начинается. Вот куда я вернусь. Но и ринг я украшу своим присутствием», – сказал Макгрегор.

Последний бой ирландец провел в июле 2021-го, проиграв Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.

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