Волков – о поражении Аспиналлу: «Он был лучше меня, Том – хороший боец, у него большое будущее»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Александр Волков Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый тяжеловес UFC Александр Волков ответил на вопрос о поединке с Томом Аспиналлом, в котором россиянин попался на болевой прием в первом раунде.

«Иногда такое бывает. Что я точно не хочу сейчас делать, так это оправдываться. Я дрался с сильным соперником. Аспинэлл действительно хороший боец.

После того, как я оценил его в бою, могу сказать, что у Тома большое будущее. Посмотрим, как он будет развиваться дальше, но я не оправдываюсь, тогда он был просто лучше меня», – сказал Волков.

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