Волков про бой с Розенструйком: «Мои технические навыки лучше, и у меня больше физической силы»

Российский тяжеловес UFC Александр Волков вспомнил поражение от Тома Аспиналла и поделился ожиданиями от боя с .

«Все, что я могу сказать об том бое, – это то, что соперник был сильнее меня в ту ночь. У меня были определенные проблемы с тренировками и моральным духом. Однако это часть игры.

Я проявил недостаток решимости и уступил внешнему давлению. Возможно, мне нужно было изменить образ жизни и больше воздерживаться от информационного потока, чтобы полностью сосредоточиться.

Для меня хорошо, что мой следующий соперник – панчер и, вероятно, предпочтет бой в стойке. Я думаю, что мои технические навыки лучше, и у меня больше физической силы.

Моя работа будет заключаться в том, чтобы дать хороший бой и от начала до конца оставаться сосредоточенным и быть готовым к любой его атаке. Могу сказать, что мне тоже есть чем его удивить.

Я сосредоточен на своем развитии. Мне нравится тренироваться, и пока есть возможность, я готов выступать. Я принял этот бой с уведомлением примерно за месяц, и я рад использовать этот шанс, чтобы проявить себя и провести хороший бой», – сказал Волков.

Бой между Волковым и Розенструйком 4 июня возглавит турнир 207 в Лас-Вегасе.

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