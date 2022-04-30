Бой Тома Аспиналла и Кертиса Блейдса возглавит лондонский турнир UFC (Ариэль Хельвани)

Поединок между топовыми тяжеловесами UFC Томом Аспиналлом и Кертисом Блейдсом находится в разработке, сообщает журналист Ариэль Хельвани.
Спортсмены должны возглавить турнир UFC Fight Night, который пройдет 23 июля в Лондоне.
Том Аспиналл выиграл все пять поединков в UFC, 19 марта он поймал на болевой прием Александра Волкова.
Кертис Блейдс успешно вернулся после поражения от Деррика Льюиса, одержав победы над Жаирзиньо Розенструйком и Крисом Докосом.
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