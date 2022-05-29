Дмитрий Бивол: «Не думаю, что Канело выбрал реванш с Головкиным, потому что я его психологически надломил»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол прокомментировал решение подраться с вместо реванша с ним.

«Я не думаю, что Альварес выбрал реванш с Головкиным, потому что я его психологически надломил. Я считаю, что у Канело в совокупности было хорошее предложение на два боя – с Биволом и Головкиным.

Канело хочет реализовать свой контракт на эти два боя и получить то, что рассчитывал получить. Я на это смотрю так.

Я не знаю, как это должно выглядеть правильно. Конечно же, я хочу развиваться дальше, хочу бои за титулы. Пока не знаю, насколько это сейчас реально. Но то, что я должен дать реванш, если Канело захочет – это я знаю точно», – сказал Бивол.

Бой Канело и Головкина состоится 17 сентября.

Бивол не заинтересован в поединке с Головкиным: «Не знаю, нужен ли бой, в каком весе и ради чего?»

Дмитрий Бивол: «Я бы хотел подраться с победителем боя Смит – Бетербиев»