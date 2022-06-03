Минеев сообщил об отмене боя с Никулиным: «Этот парень даже наговорить не может, чтобы в него поверили»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе объявил, что поединок против Тимура Никулина не состоится.

6-раундовый бой по правилам бокса изначально должен был состояться 12 июня, но затем дата была сдвинута на более поздний срок.

«Бой отменен. Этот парень не то чтобы натренироваться, он даже наговорить не смог настолько, чтобы в него поверили.

Так что пусть продолжает тренироваться и молоть чушь дальше, а я открыт к более интересным предложениям», – сказал Минеев.

Магомед Исмаилов: «Мне нужно еще раз подраться с Минеевым. Если в третий раз что-то не получится, я оставлю этот разговор»

Минеев сообщил о переносе боя с Никулиным: «Поддержите парня, груз ответственности уже ломает его хрупкую психику»