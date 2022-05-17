Магомед Исмаилов: «Мне нужно еще раз подраться с Минеевым. Если в третий раз что-то не получится, я оставлю этот разговор»

Российский боец заявил о желании провести третий бой с .

«Мне разницы нет, по каким правилам драться с Минеевым. Мне просто нужно еще раз с ним подраться. Знаешь, во дворе подерешься, у тебя что-то не получилось, и ты сидишь в его темном подъезде и ожидаешь своего нового шанса решить вопрос.

Если в третий раз что-то не получится, я оставлю этот разговор. Скажу, что ладно, не получается. Пока возможность третьего поединка присутствует, интерес к этому будет. Я думаю, необходимо делать, нужно подраться.

По всей видимости, Минеев подбадривает меня своими словами, чтобы я был более активным. Значит, ему самому это интересно. Мне разницы нет, по боксу или ММА

В октябре 2018-го бой Минеева и Исмаилова закончился ничьей, в октябре 2021-го Владимир победил Магомеда техническим нокаутом в третьем раунде.

Исмаилов про бой с Минеевым: «Если в третьем бою я ему проиграю, то признаю, что он лучше меня как спортсмен»

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