Брат Исмаилова про реванш с Минеевым: «Магомеду просто нужно дышать в бою»

Рамазан Исмаилов, брат бойца , рассказал, что не так было во втором поединке с .

– Ваш брат сообщил, что в его планы все-таки входит третий поединок с Владимиром Минеевым. Означает ли это, что вы и ваш брат поняли как нужно Владимира победить?

– Просто нужно дышать в бою. Все. В техническом плане и во всем остальном Магомед его полностью превосходит. В каждом компоненте. Нужно лишь правильно функционально подходить. Не только в тренировочном процессе, но и вовремя проходить акклиматизацию, приезжать за две недели до боя.

Не было такого, чтобы Владимир его избивал весь бой, без шансов. Наоборот, мы видели явное доминирование Магомеда до тех пор пока не сели батарейки.

– После боя вы назвали целый ряд причин поражения. Этот вопрос с братом обсудили, чтобы такая ситуация не повторилась?

– Смотри, Магомед заболел коронавирусом. Я хотел снять его с боя. «Снимаешься или сразу приходи в зал, потому что мало времени до боя». Он в больном состоянии приходил в зал и тренировался. Хотя нужно было дать ему четыре дня отлежаться. И уже потом решать, будем мы драться или нужно сниматься с поединка. Остался месяц, а десять дней он болел, у нас не было возможности пропустить даже неделю тренировок.

Мы все вопросы обсудили. Мы не во всем согласились, но свое представление от поражения получили. Потом был бой по правилам бокса, в котором Магомеду не давали шансов, а он победил в классической манере бокса. Боксировал на олимпийском уровне.

В октябре 2018-го бой Минеева и Исмаилова закончился ничьей, в октябре 2021-го Владимир победил Магомеда техническим нокаутом в третьем раунде.

Магомед Исмаилов: «Мне нужно еще раз подраться с Минеевым. Если в третий раз что-то не получится, я оставлю этот разговор»

Минеев – о боксерском поединке с Исмаиловым: «Ребята, вам не жалко Магу?»