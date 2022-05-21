Минеев сообщил о переносе боя с Никулиным: «Поддержите парня, груз ответственности уже ломает его хрупкую психику»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе сообщил о переносе боя с Тимуром Никулиным, который был запланирован 12 июня.

«Не дотягивает он даже до студента — перепуганный абитуриент, скрывающий страх за бравадой… Проваливается уже на этапе сдачи документов. Бой переносится по независящим от меня не подтвержденным документально причинам. Планируемая дата боя — 8.07.2022.

Поддержите парня, груз ответственности уже ломает его хрупкую психику все больше с каждым днем, приближающимся к дате боя.

Людям, которые ждут боя: следите за новостями. Лично я выполняю привычную для себя работу — оттачиваю навыки и приобретаю новые. Дорога вверх бесконечна», – написал Минеев в социальных сетях.

Магомед Исмаилов: «Мне нужно еще раз подраться с Минеевым. Если в третий раз что-то не получится, я оставлю этот разговор»

Гонорар Минеева за бой против Никулина составит примерно 15 миллионов рублей