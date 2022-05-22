Исмаилов – о бое Емельяненко и Дацика: «Если Вячеслав пушканет, то свет потухнет»

Известный боец ММА среднего веса Магомед Исмаилов назвал явным фаворитом поединка против .

«На данный момент это неконкурентный бой. Но если Саша приведет себя в порядок на 50-60 процентов, то там Дацику тоже придется непросто.

Исходя из последних противостояний Саши, он не видит ударов, немного пропускает. Не в обиду Тарасову сказано, но Артем его доставал.

Монсон – ладно, но получается, что это какая-то Сашина проблема. Он пропускает, не видит ударов. А если Дацик пушканет – там будь здоров, свет потухнет в глазах. Дацик вперед идет, руками машет», – сказал Магомед.

Исмаилов не считает, что бойцам нельзя сдаваться: «Мы не деремся за семью, в глаза пальцы не суем. Это же спорт»

Магомед Исмаилов: «Мне нужно еще раз подраться с Минеевым. Если в третий раз что-то не получится, я оставлю этот разговор»