Исмаилов – о бое Емельяненко и Дацика: «Если Вячеслав пушканет, то свет потухнет»

Известный боец ММА среднего веса Магомед Исмаилов назвал Вячеслава Дацика явным фаворитом поединка против Александра Емельяненко.
«На данный момент это неконкурентный бой. Но если Саша приведет себя в порядок на 50-60 процентов, то там Дацику тоже придется непросто.
Исходя из последних противостояний Саши, он не видит ударов, немного пропускает. Не в обиду Тарасову сказано, но Артем его доставал.
Монсон – ладно, но получается, что это какая-то Сашина проблема. Он пропускает, не видит ударов. А если Дацик пушканет – там будь здоров, свет потухнет в глазах. Дацик вперед идет, руками машет», – сказал Магомед.
Исмаилов не считает, что бойцам нельзя сдаваться: «Мы не деремся за семью, в глаза пальцы не суем. Это же спорт»
Магомед Исмаилов: «Мне нужно еще раз подраться с Минеевым. Если в третий раз что-то не получится, я оставлю этот разговор»