Майкл Чендлер – о словах Порье: «Заткнись, жалкий подражатель. До тебя нет никому дела»

Рейтинговый легковес UFC Майкл Чендлер в резкой форме ответил , посоветовавшего американцу не выпрашивать бой с .

«Я тебя услышал, но проблема заключается в том, что никому нет до тебя дела, жалкий подражатель.

Ты потерял свой блеск, и теперь пытаешься украсть его у остальных. Это негласная математика ММА. Так что заткнись», – сказал Чендлер.

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