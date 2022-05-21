Дастин Порье: «Конор – самый сильный панчер, с которым я когда-либо встречался»

Бывший претендент на титул UFC в легком весе Дастин Порье назвал самым сильным ударником в своей карьере.

«Конор Макгрегор — самый сильный панчер, с которым я когда-либо встречался. В этом нет сомнений. Он особенный боец, определенно.

Я дрался с ним в 2014 году и проиграл. Тогда он был на подъеме, порвал всех и стал чемпионом двух дивизионов. Но потом я дважды дрался с ним в 2021-м. От него чувствовалась та же сила, было очень опасно, просто я по-другому действовал.

Мои навыки с годами улучшались. Вся проделанная работа не прошла даром. Моя ментальная сторона оказалась моим недостатком в первом бою, но я все переосмыслил и победил его дважды», – сказал Порье.

Дастин Порье: «Будет отстойно, если Нейт Диаз уйдет из UFC, а я так и не набью ему морду»

Русский друг Нейта Диаза покоряет UFC. Он вырос на боях Емельяненко, набил тату с российским гербом и побеждает