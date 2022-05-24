Майкл Чендлер открылся фаворитом в возможном бою с Конором по мнению букмекеров

Букмекеры оценили шансы в вероятном поединке между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях и экс-чемпионом Bellator в легком весе .

Успех Чендлера оценивается в коэффициент 1.645. На победу Макгрегора ставят 2.35.

Американец 7 мая на UFC 274 нокаутировал Тони Фергюсона во втором раунде. Макгрегор в июле прошлого года проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.

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