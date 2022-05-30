Майкл Чендлер про критику зарплаты бойцов UFC: «У Дэйны Уайта было 10 тысяч бессонных ночей, чтобы мы жили спокойной»

Бывший чемпион Bellator в легком весе отреагировал на слова критиков о том, что бойцам UFC мало платят.

«Люди думают, что мы должны зарабатывать огромные деньги, потому что у UFC впечатляющая прибыль во время турниров.

Что ж, UFC существует с 1993 года. У Дэйна Уайта было 10 тысяч бессонных ночей! А большинство из бойцов тренируются, идут спать и спокойно отдыхают. И за это мы получаем хорошие деньги», – сказал Чендлер.

Алджамейн Стерлинг: «За бой с Яном я заработал 400 тысяч долларов. Но у меня накопилось много долгов»

Гегард Мусаси – о UFC: «Раньше боец мог заработать $200 тысяч на спонсорах, но затем это превратилось в $10 тысяч от Reebok. Они воруют у спортсменов»