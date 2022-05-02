Минеев – о боксерском поединке с Исмаиловым: «Ребята, вам не жалко Магу?»

Чемпион AMC Fight Night в среднем весе Владимир Минеев заявил, что не исключает проведение боя с по правилам бокса, однако этот поединок не является приоритетным для «Волжанина».

Напомним, что ранее Минеев и Исмаилов дважды встречались в клетке. Первый бой завершился вничью, а второй техническим нокаутом забрал Владимир.

«Ребята, вам не жалко Магу? Я не люблю заглядывать через спину соперника. У меня один лысый есть [речь о бое с Тимуром Никулиным – прим. Sports.ru] – сначала парня обработаем, а потом уже будем к дальнейшим заявочкам приступать.

Хорошо, что есть Исмаилов, и хорошо, что к этому противостоянию есть интерес. Это для нас, спортсменов, всегда хорошо. Это некая гарантия того, что нам будет чем заняться дальше», – сказал Минеев.

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