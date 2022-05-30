Масвидаль хочет провести бой с Конором: «Я выложусь на максимум, чтобы убить его»

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль назвал сроки возвращения в октагон и рассказал о желание провести бой с экс-чемпионом двух дивизионов Конором Макгрегором.

«Я точно вернусь в этом году — конкретной даты пока нет. Я думаю, две победы будет достаточно, чтобы я смог выйти на титульный или претендентский бой.

Конор? Он фальшивка. Он знает, что я жестко бью и преследую одну цель: убивать. Я не стану с ним обниматься. Я выложусь на максимум, чтобы убить его.

У меня будет преимущество в габаритах. Хоть он сейчас и обкалывается стероидами и прочими подобными штуками, но он по-прежнему остается маленьким мальчиком», – считает Масвидаль.

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