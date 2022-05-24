Гилберт Бернс: «Прямо сейчас имеет смысл подраться с Ковингтоном или Масвидалем»

Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс назвал имена двух желаемых соперников.

«Думаю, что прямо сейчас имеет смысл подраться с или . Ради этих боев я готов помучаться со всеми юридическими вопросами.

Если мне придется ждать, я буду ждать. Мне все равно — я хочу два этих боя. Я не хочу драться с еще одним проспектом. Теперь я сторона А.

Не поймите меня неправильно, я готов драться с любым, но сперва ты должен доказать, что ты заслуживаешь боя.

Я слишком много тренируюсь и даю возможность парням подняться в рейтингах, но теперь все поменялось. Теперь я хочу подраться с Колби или Хорхе», – сказал Бернс.

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