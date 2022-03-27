В Миннеаполисе (Миннесота) состоялся вечер бокса, в главном бою которого на ринг вышли Тим Цзю и Террелл Гауша.

Победу единогласным решением судей одержал австралиец российского происхождения (114-113, 116-111, 115-112).

Стоит отметить, что в первом раунде Цзю оказался в нокдауне.

Для Цзю эта победа стала 21-й в профессиональной карьере, он все еще не знает поражений. Рекорд Гауши после поединка — 23-3-1.

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