Тим Цзю: «Америка – земля мечты, всегда мечтал выступить здесь»

Непобежденный боксер первого среднего веса Тим Цзю заявил, что рассматривает возможность сменить весовую категорию.

«Америка – земля мечты. Если ты добьешься признания в Америке, то добьешься и мирового признания. Я всегда хотел выступить здесь и открыть новую главу своей карьеры.

Мне всего 27 лет, тогда как пик приходится на 30. Я могу подняться и в средний, и во второй средний вес», – признался австралиец российского происхождения.

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