Дэйна Уайт – о профессиональном боксе: «Это сломанный бизнес, который станет кошмаром для любого, кто попытается это исправить»

Президент UFC Дэйна Уайт объяснил, почему не пытается создать профессиональный боксерский промоушен.

«Каждый раз, когда я думаю о том, чтобы что-то сделать в боксе, я говорю себе: «Зачем мне делать это с собой?»

Понимаете, о чем я? Зачем мне погружаться в этот кошмар? Вот почему я до сих пор ничего не сделал. Это сломанный бизнес, который станет абсолютным кошмаром для любого, кто попытается это исправить», – сказал Уайт.

Хабиб рассказал, что Уайт не отвечает на его сообщения: «Все делают ошибки, но он вернется сильнее»

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