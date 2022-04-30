Эдди Хирн – о Дэйне Уайте: «Я даже близко рядом с ним не стою, он первопроходец в нашем деле»

Британский боксерский промоутер Эдди Хирн рассказал о взаимоотношениях с президентом UFC Дэйной Уайтом.

Хирн признался, что не считает Уайта приятелем, при этом отдает ему должное как профессионалу.

«Я не в восторге от Дэйны Уайт, но очень уважаю его, как промоутера. Так что если вы спросите меня, кто из нас лучший в этом ремесле, то я отвечу, что даже близко не стою с ним.

Я считаю Дэйну Уайт первопроходцем в нашем деле. Я сейчас говорю о нем не только, как о промоутере, но и сточки зрения бизнеса, того, как он развивал этот спорт, как он проник на мировой рынок единоборств», – сказал Хирн.

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