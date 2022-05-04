Дэйна Уайт – о желании Усмана подраться с Канело: «Камару – красавчик, но держись подальше от Сауля»

Президент UFC Дэйна Уайт в очередной раз попробовал отговорить чемпиона полусреднего дивизиона от боксерского поединка с Саулем Альваресом.

«Усман – величайший полусредневес всех времен. Он лучший боец pound-for-pound в мире. Усман – красавчик. Держись подальше от .

Весь этот бокс… Тайсон Фьюри – один из лучших тяжеловесов всех времен. Лучшие тяжеловесы мира не могут стоять напротив этого парня и драться с ним», – сказал Уайт.

Чимаев обратился к Адесанье и Усману: «Кто хочет драться?»

Сен-Пьер – о конкурентах Усмана: «Он лучший, но не непобедимый. Есть парни, которые могут доставить проблем, – Чимаев и Эдвардс»