Джордж Камбосос: «Ломаченко будет следующим сразу после Хэйни»

Чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос-младший рассказал о планах после боя с .

«Хэйни просто взял контракт и подписал его — это фантастика. На кону нашего противостояния будут стоять не только мои титулы, но и пояс Дэвина. Я добавлю этот титул в свою коллекцию.

Я остаюсь голодным к победам, поэтому хочу сражаться с лучшими парнями. Так что будет следующим сразу после Хэйни. Это бой, который я хочу.

Я продолжаю поднимать планку австралийского бокса», – сказал Камбосос.

Бой Камбососа и Хэйни состоится 4 июня в Мельбурне.

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