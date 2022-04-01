Джордж Камбосос – о бое с Хэйни: «Я император, я завоевал мир. Нет сомнений, что мои титулы останутся со мной»

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Джордж Камбосос высказался о предстоящем поединке против .

Напомним, что бой состоится в Мельбурне (Австралия) 5 июня.

«У меня нет сомнений, что после поединка мои титулы останутся со мной. Дэвин неоднократно говорил, что собирается стать королем нашей весовой категории, но что такое король против императора? Я император, я уже завоевал мир.

Дэвин может говорить все что ему угодно, но я знаю, что он не хотел драться со мной. Передо мной будет находиться просто еще один боец, которого я нокаутирую и перейду к следующему», – сказал Камбосос.

Ломаченко про бой Хэйни – Камбосос: «Я следующий»

Джордж Камбосос и Дэвин Хэйни 5 июня проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе