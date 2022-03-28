Ломаченко про бой Хэйни – Камбосос: «Я следующий»

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко отреагировал на организацию поединка между Джорджем Камбососом и Дэвином Хэйни.
Ранее стало известно, что бой австралийца и американца состоится 5 июня в Мельбурне.
«Я следующий», – написал Ломаченко в социальных сетях.
Украинец должен был стать соперником Камбососа, но отказался покидать Украину.
Ломаченко отказался уезжать из Украины. Бой с Камбососом не состоится
Джордж Камбосос и Дэвин Хэйни 5 июня проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе