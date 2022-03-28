Ломаченко про бой Хэйни – Камбосос: «Я следующий»

Бывший чемпион мира в легком весе отреагировал на организацию поединка между и .

Ранее стало известно, что бой австралийца и американца состоится 5 июня в Мельбурне.

«Я следующий», – написал Ломаченко в социальных сетях.

Украинец должен был стать соперником Камбососа, но отказался покидать Украину.

Ломаченко отказался уезжать из Украины. Бой с Камбососом не состоится

Джордж Камбосос и Дэвин Хэйни 5 июня проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе