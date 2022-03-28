Ломаченко про бой Хэйни – Камбосос: «Я следующий»

Теги легкий вес Василий Ломаченко бокс Дэвин Хэйни Джордж Камбосос-младший Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко отреагировал на организацию поединка между Джорджем Камбососом и Дэвином Хэйни.

Ранее стало известно, что бой австралийца и американца состоится 5 июня в Мельбурне.

«Я следующий», – написал Ломаченко в социальных сетях.

Украинец должен был стать соперником Камбососа, но отказался покидать Украину.

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