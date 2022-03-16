Хирн про бой Ломаченко – Камбосос: «Очевидно, из-за ситуации на Украине Василий выбыл из обоймы»

Теги легкий вес Василий Ломаченко бокс Эдди Хирн Дэвин Хэйни Джордж Камбосос-младший Бокс/MMA/UFC

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что следующим соперником абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа может стать Дэвин Хэйни.

«Очевидно, что из-за ситуации на Украине Ломаченко выбыл из обоймы. Между DAZN, Matchroom, Хэйни и Лу ДиБеллой идут положительные переговоры.

Я чувствую, что мы можем закрыть эту сделку, мы обязаны сделать этот бой.

Нужно устроить бой за звание абсолютного чемпиона мира на стадионе в Австралии. Дать Камбососу его день. И дать Хэйни, которого я считаю одной из самых больших восходящих звезд в боксе, возможность стать абсолютным чемпионом», – сказал Хирн.

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