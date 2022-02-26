Босс Top Rank: «Камбосос против Ломаченко – великолепный бой»

Теги легкий вес Top Rank Василий Ломаченко бокс Джордж Камбосос-младший Бокс/MMA/UFC

Руководитель промоутерской организации Top Rank Тодд Дюбеф заявил, что Василий Ломаченко является одним из главных претендентов на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Напомним, что в данный момент все главные пояса принадлежат австралийцу Джорджу Камбососу.

«Надеюсь, что Ломаченко – главный претендент на бой с Камбососом. Джордж и его представители размышляют над предложениями.

Я думаю, что мы находимся в достойном положении. Василий хочет вернуть свои титулы. Это его цель, и мы пытаемся устроить бой.

Если этот поединок состоится, то думаю, что примерно в начале июня. Я считаю, что это великолепный бой», – сказал промоутер.

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