Волков – о планах после боя с Розенстрайком: «Я бы хотел вернуться осенью»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Александр Волков Жаирзиньо Розенстрайк Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый тяжеловес UFC Александр Волков заявил, что не хочет затягивать с возвращением в клетку после поединка с Жаирзиньо Розенстрайком.

Напомним, что этот поединок возглавит турнир UFC Fight Night 207, который пройдет в Лас-Вегасе (Невада) в ночь с 4 на 5 июня.

«Я бы хотел вернуться осенью. Возможно, в октябре, но пока не знаю, кто будет моим соперником», – сказал Волков.

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