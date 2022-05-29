Александр Волков рассказал о смене команды: «Думаю, эти изменения оказали на меня положительное влияние»

Российский тяжеловес UFC Александр Волков сообщил о смене тренеров и спарринг-партнеров после поражения от Тома Аспиналла в последнем бою.

«У меня есть мысли и идеи о моем профессиональном росте. Мой последний бой, действительно, подтолкнул меня к переменам.

В этот раз я готовился не в Москве. Я отправился на олимпийскую спортивную базу на высоте около полутора километров над уровнем моря, где тренировался с новыми спарринг-партнерами и тренерами.

Думаю, эти изменения оказали на меня положительное влияние. Я отправился в горы, чтобы разбить там свой лагерь. Особый воздух и климат позволяют развить большую выносливость и физическую работоспособность. Я работал над подготовкой к пяти раундам и интенсивной работой в октагоне.

Моими спарринг-партнерами были большие парни с сильным ударом. Они идеально скопировали стиль моего следующего соперника. Хоть это были и небольшие сроки, мне удалось хорошо поработать. Я стремлюсь оставаться в той же форме до боя», – сказал Волков.

4 июня в Лас-Вегасе Волков подерется в главном событии UFC Fight Night 207 с .

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