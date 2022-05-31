Тренер Волкова: «В подготовке к бою с Розенструйком Александр более чем вышел из зоны комфорта»

Тарас Кияшко, тренер тяжеловеса UFC Александра Волкова, рассказал о подготовке россиянина к бою с , который состоится 5 июня на 207 в Лас-Вегасе.

«Можно по-разному рассуждать, но естественно, что периодически что-то нужно менять. Я думаю, что в этой подготовке [в Кисловодске] Александр более чем вышел из зоны комфорта.

Мало того что он на коротком уведомлении, мало того что в короткий срок он полетел один, он все один. Я думаю, что он более чем вне зоны комфорта.

Если Александр хочет драться,и он настроен, то он прекрасно проводит поединки и показывает прекрасный результат. Если человек уверен в себе и готов, то почему бы и не принять бой на коротком уведомлении?

Попытаться побороться — наш план Б. План А — любимая стойка. Понятно, что с Розенструйком можно бороться. Но тот же Блейдс и Ган переводили его и не смогли добить.

Это говорит о том, что Жаирзиньо хорошо себя чувствует в партере. Он очень хорошо защищается от борьбы и вяжет. Но к каждому сопернику нужно искать ключи, и, возможно, что и в партере закончится этот поединок», – сказал Кияшко.

Команде Волкова не дали визы в США. Секундировать россиянина в бою с Розенструйком будет друг президента UFC

Волков про бой с Розенструйком: «Мои технические навыки лучше, и у меня больше физической силы»