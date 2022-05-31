UFC Fight Night 207 все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

В ночь с 4 на 5 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдет турнир UFC Fight Night 207, в рамках которого подерутся тяжеловесы Александр Волков и Жаирзиньо Розенструйк.
Где смотреть и во сколько UFC Fight Night 207?
Начало турнира в 20:00 по Москве, главный кард стартует в 23:00. Бой Волкова и Розенструйка состоится не ранее 01:00. В полном объеме UFC Fight Night 207 покажут в приложении UFC Fight Pass. Так же трансляция будет доступна на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ».
Кард UFC Fight Night 207
В со-главном бою встретятся россиянин Мовсар Евлоев и американец Дэн Иге. На турнире также запланированы бои Майкл Тризано — Лукас Алмейда, Джефф Молина — Жалгас Жумагулов, Ринат Фахретдинов — Андреас Михайлидис и другие.