UFC Fight Night 207 все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

В ночь с 4 на 5 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдет турнир UFC Fight Night 207, в рамках которого подерутся тяжеловесы и .

Где смотреть и во сколько UFC Fight Night 207?

Начало турнира в 20:00 по Москве, главный кард стартует в 23:00. Бой Волкова и Розенструйка состоится не ранее 01:00. В полном объеме UFC Fight Night 207 покажут в приложении UFC Fight Pass. Так же трансляция будет доступна на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ».

Кард UFC Fight Night 207

В со-главном бою встретятся россиянин и американец Дэн Иге. На турнире также запланированы бои Майкл Тризано — Лукас Алмейда, Джефф Молина — , Ринат Фахретдинов — Андреас Михайлидис и другие.