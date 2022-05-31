Команде Волкова не дали визы в США. Секундировать россиянина в бою с Розенструйком будет друг президента UFC

Тарас Кияшко, тренер тяжеловеса UFC Александра Волкова, рассказал, кто будет помогать россиянину в бою с после того, как тренерскому штабу было отказано в американской визе.

«Александр сейчас в Америке. Он чувствует себя прекрасно, все хорошо. Тренерский штаб, к сожалению, не смог полететь туда из-за того, что у нас нет виз.

В принципе, когда Александр принимал этот бой, он понимал, что, возможно, ему придется лететь одному.

Угловыми Александр будут Кенни Джонсон из зала Black House и Тики Госн, который является тренером Чейка Конго и многих ребят из UFC. Тики — близкий друг .

В прошлом он сам выступал в UFC. Именно Тики помогал Александру в ударной технике, когда у меня не получилось из-за визы полететь на первые два боя Александра в Bellator», – сказал Кияшко.

Бой Волкова и Розенструйка состоится 5 июня на 207 в Лас-Вегасе.

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