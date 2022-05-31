Генри Сехудо анонсировал возвращение в конце года: «Я верну свою корону, потому что меня тошнит от этих парней»

Бывший чемпион в двух весовых категориях рассказал, когда возобновит карьеру, а также отказался проводить реванш с .

«У Доминика была возможность. Он не смог продержаться со мной даже двух раундов. Это было смешно.

Он должен встать в конец очереди. Я дал тебе возможность, но ты не смог ей воспользоваться. Мне нужен соперник, который продержится со мной хотя бы на один раунд дольше.

Скорее всего, я буду драться ближе к концу года. С нетерпением жду этого. Я буду готов. Вы увидите лучшую версию «Трипл-Си». Я верну свою корону, потому что меня тошнит от этих парней», – сказал Сехудо.

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