Сехудо советует Макгрегору подраться с Фергюсоном: «Это выигрышный бой для Конора»

Бывший двойной чемпион и олимпийский чемпион по вольной борьбе считает, что нужно подраться с Тони Фергюсоном в первом бою после возвращения.

Напомним, что ирландец не выходит в октагон с лета 2021 года из-за перелома ноги.

«Я думаю, что это выигрышный поединок для Конора. Макгрегору нельзя драться против оппонентов топового уровня, потому что он будет и дальше получать урон», – сказал Сехудо.

Тони Фергюсон – о бое с Чендлером: «Человек в октагоне должен был прикончить его в первом раунде. Моя вина»

Конор – о самом жестком сопернике в партере: «Локти Чеда Мендеса – не шутка»