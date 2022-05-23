Сехудо советует Макгрегору подраться с Фергюсоном: «Это выигрышный бой для Конора»

Теги UFC Генри Сехудо Конор Макгрегор Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо считает, что Конору Макгрегору нужно подраться с Тони Фергюсоном в первом бою после возвращения.

Напомним, что ирландец не выходит в октагон с лета 2021 года из-за перелома ноги.

«Я думаю, что это выигрышный поединок для Конора. Макгрегору нельзя драться против оппонентов топового уровня, потому что он будет и дальше получать урон», – сказал Сехудо.

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