Джош Томпсон: «Волкановски мог бы победить Махачева в легком весе»

Теги полулегкий вес UFC MMA легкий вес (MMA) Джош Томпсон Ислам Махачев Алекс Волкановски Бокс/MMA/UFC

Бывший боец UFC Джош Томпсон оценил шансы чемпиона полулегкого дивизиона Алекса Волкановски в бою с легковесом Исламом Махачевым.

«Черт побери, Волкановски мог бы победить Махачева. У него были бы шансы.

Я бы хотел увидеть подъем Волкановски в весе. Но ему нужно осторожно подбирать соперников.

Мне хотелось бы увидеть, как он бросает себе вызов в легком весе», – сказал Томпсон.

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