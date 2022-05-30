Джош Томпсон: «Волкановски мог бы победить Махачева в легком весе»

Бывший боец UFC Джош Томпсон оценил шансы чемпиона полулегкого дивизиона Алекса Волкановски в бою с легковесом Исламом Махачевым.
«Черт побери, Волкановски мог бы победить Махачева. У него были бы шансы.
Я бы хотел увидеть подъем Волкановски в весе. Но ему нужно осторожно подбирать соперников.
Мне хотелось бы увидеть, как он бросает себе вызов в легком весе», – сказал Томпсон.
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