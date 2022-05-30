Джош Томпсон: «Волкановски мог бы победить Махачева в легком весе»

Бывший боец UFC Джош Томпсон оценил шансы чемпиона полулегкого дивизиона в бою с легковесом .

«Черт побери, Волкановски мог бы победить Махачева. У него были бы шансы.

Я бы хотел увидеть подъем Волкановски в весе. Но ему нужно осторожно подбирать соперников.

Мне хотелось бы увидеть, как он бросает себе вызов в легком весе», – сказал Томпсон.

Фабрисио Вердум: «Верю, что Оливейра победит Махачева болевым приемом»

Хабиб – о Махачеве: «Конечно, он может меня превзойти, но в UFC должны дать ему шанс»