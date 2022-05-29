Фабрисио Вердум: «Верю, что Оливейра победит Махачева болевым приемом»

Бывший чемпион в тяжелом весе дал прогноз на возможный бой между и .

«У Махачева очень богатый арсенал навыков. Он реально хорош, вокруг него витает аура чемпиона.

Однако я, будучи бразильцем, всецело поддерживаю Чарльза. Верю, что он будет чемпионом еще очень долгое время. Он победит Махачева болевым приемом», – сказал Вердум.

7 мая Оливейра лишился чемпионского пояса UFC, провалив весогонку перед боем с Джастином Гейджи, которого победил удушением сзади в первом раунде.

Оливейра – о следующем поединке: «Я заслужил провести титульный бой в Бразилии»

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