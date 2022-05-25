Чейл Соннен: «Оливейра против Махачева. Думаю, что сейчас это бой моей мечты»

Ветеран ММА Чейл Соннен назвал бой легковесов UFC Чарльза Оливейры и Ислама Махачева поединком мечты.

«Чарльз Оливейра против Ислама Махачева. Думаю, что сейчас это бой моей мечты. Я действительно так считаю.

Мне было плевать на этот поединок две недели назад. Я не хейтер, и вы об этом знаете. Мне было плевать на этот бой.

Но через две недели все изменилось. Я держу пальцы скрещенными, чтобы этот бой состоялся. Я хочу, чтобы они подрались», – сказал Соннен.

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