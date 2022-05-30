Ислам Махачев встретился с 13-летним боксером из Донбасса и подарил ему книгу с автографом Хабиба

Легковес UFC Ислам Махачев встретился с 13-летним боксером из Донбасса Михаилом Мандрыкой.

Боец подарил мальчику бейсболку с автографом, фирменную футболу и книгу с автографом .

Для встречи с Махачевым Мандрыка вместе с мамой специально прилетел в Махачкалу.

«Почему мне нравится Ислам Махачев? Он классный, крутой... Я, конечно, очень рад, что смог встретить такого чемпиона», – поделился мальчик эмоциями от встречи с бойцом.

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