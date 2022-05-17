Кейну Веласкесу снова отказали в освобождении под залог по делу о покушении на убийство

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес останется в тюрьме после того, как судья Шелина Браун во второй раз отказала ему в освобождении под залог во время продолжающегося судебного дела по обвинению в покушении на убийство.

Адвокат бойца Марк Герагос сообщил, что его клиент готов был оставить залог в размере 1 млн долларов, а также носить электронный браслет и постоянно оставаться в своем доме.

Адвокат также утверждал, что Веласкес страдает от черепно-мозговой травмы, а также хронической травматической энцефалопатии — дегенерацией мозга, вызванной повторной травмой головы.

Судья Браун отказалась рассматривать их как изменения текущих обстоятельств Веласкеса и отказала в залоге.

Веласкес может получить пожизненный тюремный срок за вооруженное нападение на педофила, растлившего несовершеннолетнего родственника Кейна. По некоторым сообщениям, пострадавшим был ребенок Веласкеса.

Кейн Веласкес сделал первое заявление после ареста: «Пусть Господь даст силы настоящим жертвам дойти до конца в этом деле»

Хабиб поддержал экс-чемпиона UFC, который расстрелял обвиняемого в педофилии. Веласкесу грозит пожизненный срок