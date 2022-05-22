Хабиб Нурмагомедов – о деле против Веласкеса: «Несправедливо, что Кейн сидит в тюрьме, а тот парень разгуливает по улицам»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался об удержании под стражей Кейна Веласкеса, которому суд отказал в освобождении под залог на время расследования.
Напомним, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе попытался застрелить педофила, растлившего несовершеннолетнего родственника Кейна.
«Несправедливо, что Кейн сидит в тюрьме, а тот парень разгуливает по улицам. Его нужно посадить! Он гораздо опаснее Кейна.
Кейну 40 лет, он никогда не конфликтовал с людьми на улице. Он самый приятный в общении человек»», – сказал Хабиб.
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