Уайт, Хабиб и Махачев написали письмо в поддержку Веласкеса

Теги происшествия UFC Дэйна Уайт MMA Кейн Веласкес Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

34 знаменитых бойца, в том числе президент UFC Дэйна Уайт, экс-чемпион Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев, написали письма в поддержку Кейна Веласкеса в Высший суд округа Санта-Клара (Калифорния).

Авторы писем просили суд о снисхождении к Веласкесу, которому грозит пожизненное заключение за нападение на мужчину, которого недавно обвинили в растлении его родственника.

«Веласкес — честный и добросердечный человек, готовый на все ради своей семьи и друзей. Он из тех людей, которых большинство из нас хотели бы видеть на своей стороне в жизни», – написал Хабиб.

«Я знаю гражданина Веласкеса более 15 лет, и за время его активной работы в UFC он достойно представлял нашу организацию и всегда относился к другим с уважением. Он был образцовым примером того, как должен вести себя профессиональный спортсмен, создавая положительный образ для фанатов UFC», – отметил Уайт.

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