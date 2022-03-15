34 знаменитых бойца, в том числе президент UFC Дэйна Уайт, экс-чемпион и , написали письма в поддержку в Высший суд округа Санта-Клара (Калифорния).

Авторы писем просили суд о снисхождении к Веласкесу, которому грозит пожизненное заключение за нападение на мужчину, которого недавно обвинили в растлении его родственника.

«Веласкес — честный и добросердечный человек, готовый на все ради своей семьи и друзей. Он из тех людей, которых большинство из нас хотели бы видеть на своей стороне в жизни», – написал Хабиб.

«Я знаю гражданина Веласкеса более 15 лет, и за время его активной работы в UFC он достойно представлял нашу организацию и всегда относился к другим с уважением. Он был образцовым примером того, как должен вести себя профессиональный спортсмен, создавая положительный образ для фанатов UFC», – отметил Уайт.

Дагестанский боец-феномен, сибирский гангстер или двойник Хабиба: кто станет следующим чемпионом UFC из России?

Кейну Веласкесу отказано в освобождении под залог