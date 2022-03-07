Джо Роган поддержал Веласкеса, выстрелившего в педофила: «Можно только представить чертову ярость, которая переполняла его разум»

Стэндап-комик и комментатор UFC Джо Роган отреагировал на арест , подозревающегося в покушении на убийство.

Ранее стало известно, что экс-боец UFC может получить пожизненный тюремный срок за вооруженное нападение на педофила, растлившего несовершеннолетнего родственника Кейна. По некоторым сообщениям, пострадавшим был ребенок Веласкеса.

«Можно только представить чертову ярость, которая переполняла его разум. Единственное, я бы хотел, чтобы он сделал это своими руками.

Мое единственное желание, чтобы он скинул машину этого парня с дороги, вытащил его из авто, и забил до смерти. И даже это было бы слишком хорошо для этой сволочи», – сказал Роган.

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