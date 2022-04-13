Кейн Веласкес сделал первое заявление после ареста: «Пусть Господь даст силы настоящим жертвам дойти до конца в этом деле»

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Ветеран ММА Кейн Веласкес выступил с первым заявлением после ареста.

«Всем, кто выразил свою поддержку – моя семья и я никогда не сможем отблагодарить вас в должной мере.

От всего сердца и глубины души мы будем вечно благодарны вам за вашу любовь. Ваши самоотверженные действия и добрые слова придают мне сил в мои самые темные времена.

Это сложная история, которая медленно распутывается в настоящий момент. Пусть Господь даст силы настоящим жертвам дойти до конца в этом деле.

И хотя очень трудно снова пережить эту боль, говоря правду, справедливость восторжествует, и тогда начнется настоящее исцеление.

Я никогда не перестану любить своих близких и всех вас. Спасибо вам всем за любовь. Кейн Веласкес», – написал боец в социальных сетях.

Веласкес может получить пожизненный тюремный срок за вооруженное нападение на педофила, растлившего несовершеннолетнего родственника Кейна. По некоторым сообщениям, пострадавшим был ребенок Веласкеса.

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