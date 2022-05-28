Бивол не заинтересован в поединке с Головкиным: «Не знаю, нужен ли бой, в каком весе и ради чего?»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол заявил, что в любом случае подерется с Саулем Альваресом, даже если мексиканец проиграет Геннадию Головкину в предстоящем поединке.

Также россиянин отметил, что поединок с казахстанским боксером его не интересует.

«Если честно, про бой с Геннадием я даже не думал. Не знаю, нужен ли он, в каком весе и ради чего», – сказал Бивол.

Дмитрий Бивол: «Я бы хотел подраться с победителем боя Смит – Бетербиев»

Тренер Бивола: «Дмитрий готов спуститься в вес Канело и оспорить его титулы»