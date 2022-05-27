Дмитрий Бивол назвал фаворита в бое Головкин- Канело

Россиянин Дмитрий Бивол, победивший Сауля Альвареса в интервью «Ушатайке» назвал фаворита в бое мексиканца с Геннадием Головкиным:

«Наверное, фаворит «Канело», потому что он побеждал Геннадия. Не важно, как по бою, но решением судей он выиграл. Тут весовая категория для Геннадия... Тут на самом деле много нюансов. Может быть, что и в плюс Геннадию будет, что вот он «раз» – и вес не будет гонять. Может быть, он будет как-то повнимательнее что ли. У Геннадия все равно есть такое, что он пропускает удары. Он их не чувствует в 72 килограмма. Но тут 76, и тут потяжелее удары, и он подумает: «Может стоит меньше пропускать удары?». Может он будет лучше. Я не знаю. Но бой интересный в любом случае»

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