Канело – о трилогии с Головкиным: «Это всегда было личное, это никогда не пройдет»

Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес высказался о грядущем поединке с .

«Это всегда было очень личное. Это никогда не пройдет. После того, как мы провели два боя, я все еще чувствую то же самое. Он никогда не переставал говорить обо мне.

Видите ли, я никогда не упоминал его имени. Но мое имя всегда было у него на устах, он всегда говорил обо мне, и этот факт делает бой еще более личным.

Тот факт, что есть это соперничество, добавляет туда дополнительный элемент. Это заставляет меня больше тренироваться. Я тружусь еще больше», – сказал мексиканец.

Эдди Хирн про бой Канело – Головкин: «Ребята сделают все возможное ради своей победы»

Канело про бой с Головкиным: «Пришло время закончить то, что начали»