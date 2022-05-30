Дмитрий Бивол: «Буатси, Каллум Смит – хорошие варианты, но не те, о которых я мечтаю»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол отреагировал на желание промоутера организовать ему бой с Джошуа Буатси в Англии.

«Сейчас это звучит не так заманчиво, как отбоксировать с ним, к примеру, в Штатах. Мне было бы интереснее подраться с Буатси в США.

Конечно, Хирн хочет за счет меня продвигать своих боксеров. Почему бы и нет? Буатси, Каллум Смит — хорошие варианты, но не те, о которых я мечтаю. Я хочу двигаться вперед.

Я понимаю желание этих ребят боксировать со мной. Оно такое же, как и мое желание боксировать с другими чемпионами», – сказал Бивол.

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