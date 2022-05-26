Канело – о реванше с Биволом: «Наверняка я попробую еще раз»

Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес высказался о возможном реванше против .

Напомним, что россиянин одержал сенсационную победу над мексиканцем, защищая титул в полутяжелом весе.

«Наверняка я попытаюсь еще раз. Я очень азартный, очень настойчивый человек. Я пытался набрать вес и завоевать этот титул, но не смог. Однако мы попытаемся еще раз.

Только во втором поединке мои физические кондиции будут намного лучше, я подготовлюсь на 12 раундов», – сказал Канело.

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