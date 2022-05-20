Тони Белью: «Если Канело в ударе, то он найдет способ победить Бивола»

Британский боксер рассказал, что нужно сделать Саулю Альваресу, чтобы победить в реванше Дмитрия Бивола.

«Канело испытывал проблемы со стилем Бивола. Тактически Дмитрий очень хорош на ногах, у него хорошее чувство дистанции и достаточно мощи в ударах, чтобы заставить Канело думать о сближении.

Но на самом деле, я думаю, что Канело победит Дмитрия в реванше. Бивол был великолепен, потому что идеально использовал свои навыки. Но я видел, как Канело пропуска более тяжелые удары.

Сергей Ковалев более мощный панчер, чем Дмитрий Бивол. Ковалев опаснее Бивола, но в тот вечер Сауль нашел способ победить, хотя моментами в том поединке Сергею удавалось его перебоксировать.

Думаю, что если Канело очень хорош, если он в ударе, то он найдет способ победить Бивола», – сказал Белью.

7 мая Канело проиграл Биволу единогласным решением судей.

Вы все рады за Бивола, но много ли о нем знаете? Он познакомился с женой в 16, владеет английским и не боится звездных соперников

Дмитрий Бивол: «Есть мечта – стать абсолютным чемпионом мира. Ждем решения Канело по реваншу»