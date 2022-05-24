Тренер Бивола про слова Гвоздика: «Может, у него заболевание мозга?»

Геннадий Машьянов, тренер чемпиона WBA в полутяжелом весе , отреагировал на слова украинского боксера .

Ранее Гвоздик заявил, что судьи должны были засчитать Биволу поражение в бою с Саулем Альваресом.

«Я не хочу это комментировать. Не знаю, что случилось с Гвоздиком. Я считал его разумным человеком, грамотным боксером. Может, у него что-то плохо, со здоровьем неважно, голова кружится или какие-то симптомы головных заболеваний.

Как это называется? Заболевание мозга. Но это его вопрос. Что мы будем на Гвоздика сегодня ориентироваться, на его резюме и оценки?

Канело, конечно, и в ринге сразу же признал свое поражение, и потом на пресс-конференции. Может быть, он что-то и говорил, а возможно, неправильный перевод. Но я думаю, что он свое поражение признал», – сказал Машьянов.

Канело объявил, что подерется с Головкиным в сентябре: «Через несколько дней мы объявим о поединке»

Вы все рады за Бивола, но много ли о нем знаете? Он познакомился с женой в 16, владеет английским и не боится звездных соперников